Более 118 тысяч подростков прошли медосмотры в Подмосковье за год

В Подмосковье школьники и студенты проходят медосмотры для раннего выявления употребления наркотиков. В Минздраве региона сообщили, что за год такую процедуру прошли более 118 тысяч подростков.

«Проведение таких профосмотров позволяет нам выявить подростков, употребляющих психоактивные вещества и своевременно оказать им квалифицированную наркологическую помощь. Всего в прошлом году такие осмотры прошли более 118 тысяч подростков, а с начала этого уже свыше 5,6 тысячи», — уточнил главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

Проверки проводят добровольно, а результаты остаются конфиденциальными. Для анализа используют экспресс-тесты, и данные о каждом участнике не разглашаются.