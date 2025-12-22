Более 11 тысяч жителей посетили спортивный праздник в Подмосковье в выходные
Спортивный праздник «Зимние рекорды» прошел в 64 парках Подмосковья в минувшие выходные. Мероприятия посетили более 11,5 тысячи человек, которые смогли поучаствовать в турнирах, мастер-классах, забегах и концертах.
Как рассказали в региональном Минкультуры, в парке культуры и отдыха в Жуковском провели разминку с профессиональным тренером, забег, турниры по волейболу и футболу.
В парке Победы в Долгопрудном состоялись эстафеты и занятия по скандинавской ходьбе. Гости поучаствовали в командных состязаниях, а также посетили выступления профессиональных фигуристов.
В парке Талалихина в Подольске прошли костюмированный забег Дедов Морозов, дискотека и открытая тренировка по хоккею, а в Наро-Фоминске состоялась массовая зарядка и турнир по волейболу.
В парке «Детский городок» в Щелкове желающие приняли участие в эстафете-квизе, разминке и мастер-классе по зимним видам спорта.
Мероприятие организовали при поддержке Минкультуры и Минспорта Подмосковья.