Более 11 тысяч жителей посетили спортивный праздник в Подмосковье в выходные

Спортивный праздник «Зимние рекорды» прошел в 64 парках Подмосковья в минувшие выходные. Мероприятия посетили более 11,5 тысячи человек, которые смогли поучаствовать в турнирах, мастер-классах, забегах и концертах.

Как рассказали в региональном Минкультуры, в парке культуры и отдыха в Жуковском провели разминку с профессиональным тренером, забег, турниры по волейболу и футболу.

В парке Победы в Долгопрудном состоялись эстафеты и занятия по скандинавской ходьбе. Гости поучаствовали в командных состязаниях, а также посетили выступления профессиональных фигуристов.

В парке Талалихина в Подольске прошли костюмированный забег Дедов Морозов, дискотека и открытая тренировка по хоккею, а в Наро-Фоминске состоялась массовая зарядка и турнир по волейболу.

В парке «Детский городок» в Щелкове желающие приняли участие в эстафете-квизе, разминке и мастер-классе по зимним видам спорта.

Мероприятие организовали при поддержке Минкультуры и Минспорта Подмосковья.