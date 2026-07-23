Более 11 тысяч справок об участии в приватизации заказали онлайн в Подмосковье

С начала года жители Московской области более 11,2 тысяч раз заказали справку об участии или неучастии в приватизации жилых муниципальных помещений в электронном виде. Заявление на получение этого документа можно подать на региональном портале госуслуг, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Справка может понадобиться при приватизации жилого помещения, если с 4 июля 1991 года до вселения была смена места жительства. Также она потребуется для подтверждения права на приватизацию или для судебных разбирательств. Участие в приватизации доступно совершеннолетним гражданам один раз.

Чтобы получить услугу «Оформление справок об участии в приватизации», нужно авторизоваться на портале госуслуг Подмосковья через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы. Искусственный интеллект распознает документы, прикрепленные к заявлению, и находит неверные файлы.

Услуга предоставляется бесплатно в течение трех рабочих дней.