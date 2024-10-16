Более 11 тысяч ям ликвидировали на дорогах в Люберцах с начала года

В городском округе Люберцы с начала года на муниципальных и региональных дорогах устранили более 11,5 тысяч аварийных ям. Ремонт производят с использованием горячей асфальтобетонной смеси.

Свыше 11,5 тысяч ям на дорогах общей площадью более 22,4 тысячи квадратных метров ликвидировали с начала года в Люберцах.

«С начала года на муниципальных дорогах устранили 8 836 ям площадь 15 686 квадратных метров, на региональных — 2710 ям общей площадью 6715 квадратных метров», — сказал глава городского округа Владимир Волков.

Он также добавил, что рабочие на прошлой неделе устранили выбоины по адресам: улица Попова, дом № 30, улица Преображенская, дом № 3, Проектируемый проезд № 4037, улица Электрификации, дом № 26г, улица Электрификации, дом № 26а, улица Гоголя, дом № 6.

Отметим, что дорожные службы регулярно проверяют состояние дорог и тротуаров. Заявку на выполнение ямочного ремонта можно оставить по телефону: +7 (498) 732-80-08, добавочные номера 206 и 225, а также по адресу электронной почты: admluberdor@yandex.ru.

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