Более 11 образовательных центров «Точка роста» открыли в Можайском округе

В рамках федеральной программы «Современная школа» национального проекта «Молодежь и дети» в Можайском муниципальном округе работают 11 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Углубленные знания по естественнонаучным, техническим и гуманитарным дисциплинам там получают свыше 2700 школьников.

Среди востребованных направлений — физика, химия, биология, технология, а также основы безопасности и защиты Родины. Особенно популярны среди школьников занятия по роботехнике и информатике. Так, в гимназии № 4 под руководством педагога Анны Аршиновой дети осваивают современные IT-специальности. Они не просто изучают языки программирования, а создают собственные алгоритмы, чтобы «оживить» роботов.

В центре «Точка роста» в школе № 2 ребята осваивают биологию, химию, физику и информатику. Они могут пользоваться цифровыми микроскопами, 3D-принтером, учебным роботом-манипулятором, современными датчиками и измерительными приборами.

«Дополнительные занятия в центре помогают школьникам не только получить новые знания, но и качественно подготовиться к Единому государственному экзамену. Часть оборудования мы активно используем и на обычных уроках, чтобы сделать обучение более наглядным и увлекательным», — отметила директор школы № 2 Елена Митрахович.

Напомним, что программу по созданию «Точек роста» Министерство просвещения Российской Федерации реализует с 2019 года. Она помогает обеспечить детям равный доступ к современному образованию независимо от их места жительства.