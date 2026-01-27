Более 1000 золотых знаков ГТО получили жители Подольска в 2025 году

В прошлом году участниками испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) стали порядка 6 тысяч человек. Из них золотые знаки получили более 1 тысячи сдавших нормативы.

Всего провели 400 мероприятий по оценке выполнения нормативов. По итогам прошлого года присвоено 1015 золотых, 633 серебряных и 746 бронзовых знаков.

Знак отличия ГТО позволяет абитуриентам при поступлении в вуз получить дополнительные баллы. Также можно оформить налоговый вычет за выполнение нормативов.

В округе функционируют два Центра тестирования ГТО, в том числе на базе ФСК «Заречье» в микрорайоне Климовск на Спортивном проезде, 4, и в спортивной школе «Лидер» на улице Гайдара, 11а.

Чтобы записаться на сдачу нормативов, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на официальном портале ГТО и выбрать подходящий центр тестирования.