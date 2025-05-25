Более 1000 жителей Подмосковья вышли на старт полумарафона «ЗаБег.РФ»

Раменский округ встретил всероссийский полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ». В соревнованиях поучаствовали более тысячи жителей Подмосковья. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

Спортсмены соревновались на четырех дистанциях: один километр, пять, 10 и 21,1 километра. Все участники получили набор с фирменной футболкой, брендированной сумкой и стартовым пакетом. Памятную медаль и сувениры от спонсоров им вручили на финише.

Стартовали и финишировали участники возле Площади Победы. Там для них организовали развлекательную программу, добавили в ведомстве.

Бегуны следовали по живописному маршруту, проходящему мимо главных достопримечательностей города — парка культуры и отдыха Раменский, озера Борисоглебское, каменного собора Святой Живоначальной Троицы XIX века постройки и исторической усадьбы Раменское.

​«Трасса сегодня великолепная и сложная. В Раменском я впервые, поэтому, когда заявили этот город, сомнений участвовать или нет не осталось. Трасса получилась технически интересной, с перепадами высот, что добавляло адреналина», — рассказал победитель на дистанции 10 километров Кирилл Чиров из Балашихи.

В этом году традиционный полумарафон «ЗаБег.РФ» прошел уже в девятый раз. Ровно в 9:00 массовый забег стартовал по всей России. Всего в нем приняли участие более 150 тысяч человек. Спортивный праздник стал частью международного марафона OneRun, который собрал свыше 30 тысяч любителей бега из 25 стран мира.

Тем, кто не успел присоединиться 24 мая, организаторы предложили альтернативу — онлайн-версию соревнований. В ней можно принять участие независимо от места нахождения.

В Минспорта МО напомнили, что в 2020-2021 годах проект дважды вошел в книгу рекордов Гиннеса как самый крупный полумарафон по количеству одновременно участвующих городов.