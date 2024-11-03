Более 1000 тонн реагентов закупили в Мытищах для обработки дорог зимой

Запас реагентов на складах «Лесопаркового хозяйства» городского округа Мытищи в этом году составил 1040 тонн. Основа химических соединений — поваренная соль. Благодаря своим свойствам, попадая на снег и лед, она плавит их. После чего оставшуюся массу легко убирают с помощью лопаты.

Абразивные материалы делают дороги и тротуары менее скользкими, повышая сцепление обуви с поверхностью. Никакого влияния на саму наледь они не оказывают, поэтому специалисты дополнительно используют комбинированные средства: песок, каменную крошку, специальный щебень, песчано-гравийную и щебеночные смеси.

Борьбу за чистые дороги этой зимой будут вести также 25 единиц техники: пять мини-погрузчиков, семь коммунально-дорожных машин и 15 тракторов.

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