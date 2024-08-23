Более 1000 штрафов за нарушения чистоты выписали в Подмосковье по данным нейросети

Искусственный интеллект эффективно помогает контролировать состояние территорий в Подмосковье. С января мобильные комплексы с умными камерами зафиксировали десятки тысяч нарушений, часть из них привела к выписанным штрафам. О развитии цифровизации в интервью Юлии Минаковской рассказал заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко.

«Умные камеры умеют распознавать различные объекты, их состояния. С помощью искусственного интеллекта определяют дефекты. Мы научились фиксировать разного рода нарушения», — рассказал Диденко.

Машина с нейросетью ездит по улицам населенного пункта, определяет и фиксирует дефект. Это могут быть граффити, незаконные объявления, кучи мусора у дороги, запрещенная парковка и так далее. После этого система определяет, в чей зоне ответственности находится объект.

С начала года более тысячи выявленных дефектов привели к реальным штрафам, сумма которых превысила 40 миллионов рублей. Чаще всего такие санкции применяют за сброс строительного мусора и парковку у контейнерных площадок.

«Основная задача — не штрафовать, это не источник пополнения бюджета. Основная задача — оперативно определять и оперативно отправлять на устранение эти дефекты. Менее 1% нарушений превращается в штрафы», — поделился заместитель министра.

Сейчас в распоряжении ведомства шесть умных машин, которые работают каждый день. Маршрут мобильных комплексов разрабатывают с учетом обратной связи. Местам, где жалоб много или они постоянно повторяются, уделяют особое внимание.

Дмитрий Беденко сообщил, что Подмосковье планирует увеличить количество стационарных камер, которые тоже фиксируют нарушения чистоты. Вопрос о расширении парка умных машин также будет рассмотрен.

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