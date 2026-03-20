Более 1000 приборов учета электроэнергии установлено в Воскресенске в 2025 году

В 2025 году на территории округа смонтировано и заменено 1382 интеллектуальных прибора учета электроэнергии. Из них 1045 приборов заменены, еще 337 установлены в рамках договоров технологического присоединения. С начала 2026 года работники компании установили и заменили дополнительно 307 приборов.

Современные устройства размещаются на границе сетей «Мособлэнерго» и абонента, в распределительных устройствах трансформаторных подстанций, в вводно-распределительных устройствах многоквартирных домов и на опорах воздушных линий электропередачи. Интеллектуальные приборы самостоятельно передают данные о потреблении в режиме реального времени.

Бесплатная замена счетчиков с последующим допуском в эксплуатацию проводится «Мособлэнерго» по заявлению потребителя в случаях истечения срока службы или поверки прибора, его выхода из строя или утраты. Услуга предоставляется бесплатно при наличии у абонента договора энергоснабжения и подключения к сетям компании.