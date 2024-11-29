Более 1000 подарков передадут детским домам от Богородского округа

Ежегодная акция «Подари мечту» проводится с 2014 года. Люди разного возраста покупают подарки для детей из приютов и детских домов.

Проводить акцию «Подари мечту» в Богородском округе уже стало доброй традицией. Инициатором является Центр поддержки социальных и общественных инициатив.

Текущий не стал исключением. В преддверии новогодних праздников каждый может стать волшебником и исполнить детское желание.

Уже на протяжении 11 лет в роли дарителей выступают все желающие — от студентов до депутатов, люди разного возраста, как индивидуально, так и целыми коллективами. Обычные жители округа, представители бизнес-сообщества, предприниматели, меценаты выбирают детские рисунки и накануне Нового года дарят маленьким авторам загаданные подарки. Не отказывают в участии в акции и детям старшего возраста.

10 лет назад, в 2014 году, все начиналось с двух социальных учреждений и подарков для 60 детей, но с каждым годом география проекта расширяется.

Как и в прошлые годы, Центр пригласил к участию детские дома из других регионов. Планируется порадовать более 800 воспитанников 20 детских домов и социальных приютов в шести областях России.

Общественная палата Богородского округа также принимает участие в этой акции. В этом году члены палаты передали более 20 подарков.