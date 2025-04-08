Более 1000 пациентов приняли в центре семьи и репродукции в Коломне в 2025 году

В Коломне функционирует один из четырех в Московской области Центров охраны здоровья семьи и репродукции, который открыли в 2025 году. Помощь здесь получили уже свыше тысячи пациентов.

Учреждение открыли на базе Коломенского перинатального центра. Там помогают семьям, которые планируют иметь детей. Врачи предоставляют широкий спектр медицинских услуг: от проведения исследований и профилактики заболеваний до лечения и ведения беременности.

Как рассказала заведующая Консультативно-диагностическим отделением Ирина Трифонова, пациенткам центра провели 234 операции по восстановлению репродуктивной функции малоинвазивным методом, диспансеризацию репродуктивного возраста здесь прошли 908 будущих родителей.

«Также в центре работают кабинеты патологии шейки матки, привычного невынашивания беременности и репродуктивного здоровья», — добавила Ирина Трифонова.

Отметим, что в учреждении пациентов принимают: маммолог, детский гинеколог, уролог и эндокринолог. По вопросам охраны семьи и мерам социальной поддержки беременных женщин и их детей готовы проконсультировать психолог, юрист и социальный работник. Услуги предоставляют по полису обязательного медицинского страхования. Подробности по телефонам: 8 (496) 619-36-11 и 8 (496) 619-36-07.