Более 1000 человек приняли участие в забеге «Коломенский рубеж»

Фото: 360.ru

Традиционное патриотическое мероприятие организовали в городе уже в 20-й раз. Пробежать по улицам Коломны в память о защитниках Отечества в этом году решили около тысячи человек, в основном студенты и школьники.

Дистанция составляла два километра. Маршрут забега проходил от стадиона «Авангард» до мемориального парка. Здесь спортсмены приняли участие в митинге. Минутой молчания они почтили память  погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к Вечному огню.

Коломна — город трудовой доблести. В годы Великой Отечественной войны здесь на предприятиях  было изготовлено два миллиона мин и снарядов, 900 тысяч авиабомб, свыше 300 установок «Катюша». Предприятия перешли на две 11-часовые смены. «Превратим каждый цех в крепость обороны!» — стало девизом митинга рабочих машиностроительного завода, где собирали бронепоезда.

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