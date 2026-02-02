Более 100 жителей Солнечногорска приняли участие в массовом субботнике

К работам присоединились депутаты, представители администрации, молодежные активисты, волонтеры, бойцы специальной военной операции, находящиеся в отпуске или на восстановлении после ранений, а также неравнодушные жители округа.

Глава округа Константин Михальков вместе с сотрудниками администрации, партийцами и добровольцами принял участие в расчистке территории у памятной стелы «Солнечногорск — город воинской доблести». Уборка также прошла в центральной части города и в удаленных населенных пунктах. Особое внимание уделили подходам и парковкам у социально значимых объектов — поликлиник, больниц и образовательных учреждений. Участников обеспечили необходимым инвентарем, а на площадках работали пункты с горячими напитками и перекусом.

Константин Михальков поблагодарил всех жителей, вышедших на уборку снега, несмотря на холодную погоду. Он отдельно отметил энергию активистов «Молодой Гвардии Единой России», а также выразил особую признательность участникам специальной военной операции, которые присоединились к субботнику. По его словам, это является высшим примером мужества и гражданской позиции. Глава также поблагодарил депутатов, волонтеров и коммунальные службы за слаженную организацию работ.

По всем вопросам, связанным с уборкой территорий, жители муниципалитета могут обратиться на горячую линию главы округа по телефону: 8 (800) 201-67-47.