Более 100 жителей Химок посетили выездной прием администрации в школе № 25

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Выездной прием администрации прошел в Химках. Встреча в школе № 25 собрала более 100 жителей округа.

Участие в встрече принял глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. Он пообщался с жителями и взял их вопросы на контроль.

«Открытый диалог с жителями — одно из важнейших направлений нашей работы. Мы проводим еженедельные встречи в формате выездных администраций во всех микрорайонах округа. С начала года приняли в работу почти две тысячи обращений», — прокомментировал глава.

Вопросы, с которыми обратились жители округа, касались сфер жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и социальной поддержки. Следующая выездная встреча пройдет 12 сентября в многофункциональном социальном комплексе «Восход» на Ленинградской улице.

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