Более 100 жителей Фрязина приняли участие в крещенских купаниях
В ночь с 18 на 19 января округ присоединился к празднованию Крещения Господня. Традиционным местом проведения массовых купаний стало Большое озеро, где были заблаговременно созданы все условия для безопасного и комфортного пребывания верующих.
Праздничные мероприятия начались вечером 18 января с торжественного богослужения. Настоятель местного храма священник Димитрий Третьяков возглавил соборную молитву, после чего совершил чин великого освящения воды. Окропив присутствующих святой водой и пожелав горожанам крепости духа, священнослужитель официально открыл купель. Организаторы подготовили для жителей не только оборудованную прорубь, но и полноценную праздничную программу.
Атмосферу народного гулянья поддерживали выступления творческих коллективов: артисты в ярких костюмах исполняли традиционные русские песни и танцы.
На протяжении всей ночи на берегу дежурили усиленные расчеты экстренных служб.