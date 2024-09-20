Более 100 жилых домов капитально отремонтировали в 2 округах Подмосковья в этом году

В Подмосковье продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. В Орехово-Зуеве с начала года обновили 58 зданий, а в Шаховской — 57.

«Капитальный ремонт — это комплексное преображение жилых домов, затрагивающее не только внешние элементы, но и жизненно важные внутренние системы. Программа продолжает уверенно двигаться вперед, охватывая все больше многоквартирных домов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В домах меняют внутренние инженерные коммуникации и системы газоснабжения, ремонтируют крыши, лифты, подъезды и многое другое. В Орехово-Зуеве планируют до конца года капитально отремонтировать еще 29 домов, а Шаховской- 10.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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