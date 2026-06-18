Более 80 дорог модернизируют в рамках Народной программы в Воскресенске

В Московской области продолжается выполнение народной программы, с которой «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году. В городском округе Воскресенск в этом году запланирован капитальный ремонт более 80 участков автомобильных дорог как в городской черте, так и на сельских территориях.

Депутаты от партии, администрация округа, представители общественной палаты и жители следят за качеством и сроками выполнения работ.

Руководитель фракции «Единой России» в Совете депутатов городского округа Воскресенск Сергей Слепов отметил, что народная программа — это не просто перечень пунктов, а прямые обязательства перед людьми. Он подчеркнул, что обновление дорог преображает город: снижается аварийность, разгружаются пробки, у жителей появляется больше возможностей для мобильности. Контроль качества — приоритет, подрядчик работает ответственно, график соблюдается. Работы уже идут полным ходом: подрядная организация восстановила асфальтобетонное покрытие и заменила бордюры на улицах Куйбышева и Советской. Жительница улицы Куйбышева Валерия поделилась: «Я здесь живу больше 10 лет. Дорога на нашей улице давно требовала ремонта: ямы, трещины. А сейчас смотрю, положили новый асфальт ко Дню города. Очень приятно, спасибо». Ремонт идет поэтапно, с соблюдением всех технологических норм. После завершения работ комфортное транспортное сообщение получат несколько тысяч жителей центральной части Воскресенска.

Главный инженер компании-подрядчика Андрей Мягков пояснил: «Гарантируем, что по окончании работ дороги будут соответствовать всем нормативам и прослужат не один сезон. Наша задача — сделать дороги удобными и безопасными для водителей и пешеходов». Параллельно «Единая Россия» уже запустила сбор наказов в новую народную программу на следующие пять лет. Жители Подмосковья могут направлять предложения в муниципальные общественные приемные партии или оставить заявку через электронную форму на официальном сайте естьрезультат.рф.