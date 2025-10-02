Более 100 волонтеров Подмосковья освоили навыки оказания первой помощи

В Подмосковье завершился очередной цикл форумов для активистов движения «Волонтеры Подмосковья», который организовало Министерство информации и молодежной политики региона. Финальная встреча этого года прошла в Дубне.

«На площадке в Дубне собралось более 100 волонтеров. Ребята приехали из Долгопрудного, Звездного Городка, Королева, Лосино-Петровского, Пушкино, Сергиева Посада, Талдома, Фрязина и Щелкова. На наших форумах активисты говорят на различные темы: использование искусственного интеллекта, организация мероприятий, стратегии тайм-менеджмента, разбирают конкретные кейсы волонтеров, которые делятся своим опытом.», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

На встрече выступил инструктор по тактической медицине проекта «Технологии выживания» и волонтер организации «Центр тактической медицины „Сталинград“» Александр Асмолов.

Участники обсудили важность здорового образа жизни, правильного питания и регулярных физических нагрузок. Под руководством спикера волонтеры учились оказывать первую помощь: правильно накладывать жгуты и повязки, определять, когда они нужны, осваивали различные виды перевязок.

На практической части ребята отрабатывали навыки в парах, моделируя реальные ситуации. Так, они оказывали помощь человеку, потерявшему сознание, или останавливали кровотечение, определяя его тип и правильно накладывая жгут. Форум прошел в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».