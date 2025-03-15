Более 100 учителей приняли участие в областном педагогическом фестивале в Мытищах

Региональный фестиваль педагогических идей прошел в Мытищинской школе № 35. Свыше 100 преподавателей из различных городов Подмосковья, в том числе из Мытищ, приняли участие в конкурсе.

Участники регионального фестиваля педагогических идей посетили открытые уроки у учеников четвертого и девятого классов, мастер-классы, а также приняли участие в круглом столе, где обсудили методы обучения и обменялись опытом работы.

Начальник Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Лариса Кудрова на встрече представила свой доклад на тему «Школа полного дня как педагогика индивидуальной поддержки».

«Этот проект позволяет учитывать мнение родителей и объединять учебный процесс с внеурочной деятельностью ребенка. Он позволяет создавать педагогическую систему, которая включает в себя как учебный процесс, так и досуговую жизнь детей, а также их общение в образовательном учреждение», — подчеркнула Лариса Кудрова.