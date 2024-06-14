Более 100 участников собрал велопарад в Солнечногорске

Фото: Администрация Солнечногорск г.о.

Масштабный «Солнечный велопарад» состоялся в Солнечногорске в День России. Более 100 участников проехали по центральным улицам города. Общая протяженность маршрута составила три километра.

Велоколонна стартовала от центральной набережной озера Сенеж. Далее участники проехали вдоль городского парка и выехали на улицы Дзержинского и Банковская. Завершили маршрут вблизи памятника Драгунскому. Гостей мероприятия на набережной ждали розыгрыш призов, фотозона, мастер-классы и аквагрим.

«Традиционный велопарад проходит в округе уже в восьмой раз. Благодарю всех, кто в праздничный день сделал выбор в пользу спорта, а организаторов и спонсоров мероприятия — за поддержку!» — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Администрация Солнечногорск г. о.
Фото: Администрация Солнечногорск г. о.
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Администрация Солнечногорск г. о.
Фото: Администрация Солнечногорск г. о.
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Администрация Солнечногорск г. о.
Фото: Администрация Солнечногорск г. о.
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Организатором велопарада выступили администрация муниципалитета, молодежный центр «Подсолнух» и активисты Движения Первых.

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