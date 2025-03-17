Более 100 участников «Активного долголетия» посетили спортивную программу в Дмитрове

В Дмитрове прошел социально-спортивный проект «Народный хоккей 55+», в котором приняли участие более 100 человек из Лобни, Клина, Долгопрудного, Дубны и Дмитрова. Все они — участники «Активного долголетия».

Для гостей подготовили катание на коньках, а затем выступление юных фигуристов. После торжественного открытия начались товарищеские хоккейные матчи. С каждым годом в проекте участвует все больше команд и городов. В этот раз на льду встретились ветераны хоккея из Дмитрова, Наро-Фоминска, Сергиева Посада и Клина.

«Такие мероприятия очень объединяют людей старшего поколения. Участвуя в программе „Активное долголетие“, никто не чувствует себя одиноким или ненужным. Мы находим друзей по интересам, единомышленников и новые увлечения», — поделилась эмоциями участница программы «Активное долголетие» Нина Морозова.

В Минсоцразвития региона отметили, что мероприятие зарядило всех бодростью и подарило яркие впечатления. Проект «Активное долголетие» проходит по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В его рамках проводят бесплатные спортивные, творческие и другие мероприятия для пожилых людей. Принять участие могут женщины от 55 лет и мужчины от 60.