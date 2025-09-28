Более 100 тысяч жителей Коломны прошли диспансеризацию в 2025 году

Более 100 тысяч жителей Коломны и Озер прошли диспансеризацию и профосмотры с начала 2025 года. Об этом рассказала заместитель главного врача Коломенской больницы по поликлинической работе Татьяна Чернышева во время проведения Недели информирования о важности диспансеризации и профосмотров.

Жители Коломны смогут проверить здоровье в любой поликлинике, амбулатории или фельдшерско-акушерском пункте. В этом году на диспансеризацию приглашают пациентов, которым исполняется 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. Жители старше 40 лет должны проверяться каждый год.

Записаться на осмотр можно самостоятельно или через терапевта. Полная информация об обследованиях размещена на сайте Коломенской больницы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что больницы Подмосковья оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году. По его словам, оборудование позволяет проводить сложные операции под рентген-контролем, давая врачу возможность наблюдать за процессом в режиме реального времени с разных ракурсов.