Более 100 тысяч кубометров снега вывезли с дорог Люберец с начала года

Дорожные службы работают в круглосуточном режиме. За ночь они расширили проезжую часть на улице Власова, расчистили подъезды к Центральной поликлинике и остановку общественного транспорта.

С начала года с региональных и муниципальных дорог городского округа Люберцы собрали и вывезли 105 799 кубометров снега.

«Полная очистка улицы занимает 4–5 часов, при этом продолжительность работ напрямую зависит от состояния снега: спрессованные и утрамбованные участки требуют больше времени и усилий. В связи с этим работы на улице Власова будут продолжены в следующую ночную смену», — сообщили в управлении дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации.

Весь собранный снег вывозится на специализированную снегобазу для дальнейшей утилизации. Водителей просят своевременно убирать автомобили с улиц, где проводятся работы, и не оставлять транспортные средства на обочинах и проезжей части для эффективной работы спецтехники.

Обо всех нештатных ситуациях можно сообщить в ЕДДС по телефонам 112 или 8 (495) 503-30-00.