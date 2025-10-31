Более 100 тысяч детей появились на свет в Королевском роддоме с 1975 года

Королевский родильный дом отмечает в этом году 50-летний юбилей. За полвека в медучреждении на свет появились свыше ста тысяч новорожденных, 1400 из них — в 2024 году.

В роддоме работают 130 сотрудников, включая 30 акушеров-гинекологов. По словам заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи Юлии Яцевич, в медицинском учреждении трудятся высококвалифицированные специалисты, там создали комфортные и безопасные условия для мам и малышей.

«Для подготовки женщин к родам работает Школа мам, проходят занятия по арт-терапии, йоге, гимнастике. Дважды в месяц организуют дни открытых дверей, в рамках которых будущие родители могут лично познакомиться с врачами и акушерами, увидеть условия пребывания, а также задать все интересующие вопросы», — добавила Юлия Яцкевич.

Учреждение объединяет женскую консультацию, акушерский и гинекологический стационары, операционный блок, отделение анестезиологии-реанимации и отделение для новорожденных. В родильном доме регулярно внедряют новые методики и передовое оборудование: аппарат для реинфузии аутокрови, плазменно-аргоновый коагулятор, современные аппараты для ИВЛ женщин и новорожденных.

Помимо этого, в медучреждение оснастили всем необходимым для выхаживания недоношенных детей с экстремально низкой массой тела. Самым маленьким из спасенных в роддоме Королева новорожденных стал малыш весом всего 625 граммов.