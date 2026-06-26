Более 100 тренингов по профилактике выгорания провели для педиатров Подмосковья

Специализированные психологические тренинги по профилактике профессионального выгорания проводят в Подмосковье для врачей. С начала года в регионе прошло более 100 таких занятий, в которых поучаствовали около тысяч человек.

Как рассказали в региональном Минздраве, тренинги направлены на снижение профессионального выгорания, развитие эмоционального интеллекта и навыков бесконфликтного общения.

«Главная цель таких тренингов — помочь медицинским работникам справиться с эмоциональным напряжением, снизить уровень тревожности и восстановить внутренние ресурсы. Занятия проводятся специалистами Научно-исследовательского клинического института детства», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Врачи также могут получить индивидуальную консультацию психолога очно или онлайн.

Тренинги проводят бесплатно. Узнать больше о поддержке врачей в регионе можно по ссылке.