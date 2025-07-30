Более 100 торговых точек проверили в Мытищах

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг осмотрели объекты потребительского рынка в районе улицы Академика Каргина, на Олимпийском проспекте, а также в деревнях Пирогово, Челобитьево и в микрорайоне Пироговский. Комиссия выявила однотипные нарушения: несоблюдение правил благоустройства, выносная торговля, нарушение миграционного законодательства.

Так, на точках обнаружили граффити и несанкционированные рекламные материалы, также там отсутствовали урны, а прилегающая территория была в ненадлежащем состоянии. Часть вышеуказанных замечаний удалось оперативно устранить. Письма по остальным нарушениям направили в курирующие органы: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Управление по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи.

Информацию об отсутствии договора на вывоз мусора направили в полицию для привлечения собственников к административной ответственности. Предпринимателям выдали уведомления на устранение нарушений в установленные сроки. Подобные проверки в муниципалитете продолжатся.

Жителей Мытищ при обнаружении нарушений в торговых точках просят обращаться в Управление потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи по адресу: Новомытищинский проспект, дом № 30/1, телефон: 8 (495) 581-13-48.