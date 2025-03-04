Более 100 студентов колледжа имени Максимчука поучаствовали в донорской акции

Московский областной центр крови провел выездную донорскую акцию в Техническом пожарно-спасательном колледже имени Героя России Максимчука. Более 100 студентов и курсантов приняли в ней участие, благодаря чему удалось заготовить десятки литров крови.

В колледже обучают будущих спасателей, пожарных, специалистов по реагированию в экстренных ситуациях, а также программистов. Среди участников акции был 18-летний курсант Иван Андрианов. Он с детства мечтал стать спасателем и, несмотря на переживания родных, решил посвятить себя горноспасательной службе.

«Меня очень привлекают горы. Хожу в горные походы. Был в Приэльбрусье. Этим летом хочу совершить восхождение на гору Фишт. Горноспасатель — это ответственное и благородное дело. Он рискует своей жизнью и здоровьем ради спасения других людей, попавших в беду. Сдавать кровь — тоже важное дело, направленное на помощь и спасение», — поделился Андрианов.

Еще одна участница, 18-летняя Надежда Постнова, учится на программиста, но в будущем планирует поступить в Академию ФСБ и продолжить карьеру в этом направлении. Она решила попробовать себя в роли донора, следуя примеру отца.

Напомним, Московский областной центр крови регулярно проводит донорские акции — как открытые, доступные для всех желающих, так и корпоративные или студенческие, где кровь сдают сотрудники и учащиеся учебных заведений. График общегородских акций доступен «ВКонтакте» и в Telegram-канале.