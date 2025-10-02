Более 100 сценических костюмов передали детской танцевальной школе в Люберцах

В новом учебном году Детская хореографическая школа городского округа Люберцы получила свыше сотни новых сценических костюмов и комплектов обуви. Это стало возможным благодаря помощи муниципалитета.

Танцевальной школе передали народные, классические и балетные костюмы, а также красивые головные уборы и специальную обувь для номеров. По словам председателя Комитета по культуре и туризму администрации городского округа Люберец Ильи Рожникова, для воспитанников закупили также новые хореографические станки.

Отметим, что в Детской хореографической школе под руководством директора Татьяны Тропиной обучаются почти 500 ребят. С ними работают 43 педагога и концертмейстера. В учреждении действуют семь ансамблей различных направлений, воспитанники которых неоднократно становились победителями областных, всероссийских и международных конкурсов.