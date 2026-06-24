Более 100 школьников из Можайска отдохнут летом по социальным путевкам

В администрации Можайского муниципального округа 23 июня состоялось заседание комиссии по распределению социальных путевок для детского летнего отдыха. Всего в этом году порядка 100 юных можайцев отправятся в летние лагеря благодаря социальным путевкам.

В совещании приняли участие заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная, председатель Совета депутатов Василий Овчинников, начальник Управления образования и отраслей социальной сферы Светлана Катальникова, социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова, а также сотрудники отдела управления образования. Особое внимание на комиссии уделили детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Места отдыха выбраны с учетом всех требований безопасности и комфорта. Ребята поедут в оздоровительные лагеря не только в Московской области — в Одинцовский и Волоколамский округа, но и в соседнюю Калужскую область. Работа по обеспечению детским отдыхом льготных категорий граждан находится на постоянном контроле администрации округа.