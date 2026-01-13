Более 100 рейдов провели на железной дороге в Подмосковье в праздники

В течение новогодних праздников на железнодорожных станциях Подмосковья провели более 100 рейдов и дежурств по выявлению нарушений правил безопасности. Как отметили в региональном Минтрансе, такие мероприятия помогают снизить количество несчастных случаев.

В рейдах участвовали сотрудники администраций округов, волонтеры, представители народной дружины, транспортной полиции и другие специалисты. С пассажирами провели разъяснительные беседы.

«С начала года зафиксировано девять смертельных случаев на железной дороге Подмосковья, из них четыре случая произошли при нарушении правил безопасности на железнодорожных станциях и пешеходных переходах», — отметили в ведомстве.

Для снижения количества смертельных случаев в Подмосковье ремонтируют и строят новые пешеходные переходы, убирают стихийные тропы, устанавливают камеры. В школах и детских садах проводят тематические уроки.

В министерстве призвали строго соблюдать правила безопасности, не выходить за ограничительную линию на платформе и переходить пути только на «зеленый».