Более 100 развлекательных мероприятий пройдут зимой в парках Воскресенска

Городской округ активно готовится к открытию зимнего сезона, которое по традиции состоится 1 декабря. В парках в рамках проекта «Зима в Подмосковье» проведут более 100 разнообразных мероприятий.

На торжественном открытии сезона в парке усадьбы Кривякино состоятся театрализованное шоу «Снежная сказка», ярмарка и мастер-классы, а в парке «Москворецкий» — зрелищное огненное шоу.

13 декабря жителей и гостей Воскресенска ждет зимняя программа «Парки. Сказки. Торжество», 20 декабря — спортивный праздник «Зимние рекорды», а 27 декабря — мероприятие «Новый год под шубой».

27 декабря также состоится открытие новогоднего арт-фестиваля «ЧУднЫе Елки». Конкурсные арт-объекты будут украшать парк усадьбы Кривякино на протяжении всех новогодних каникул. Подведение итогов и награждение победителей состоится 10 января 2026 года.

Для любителей активного отдыха в округе будет работать 16 оборудованных ледовых катков. В этом году установили две новые хоккейные коробки: в микрорайоне Лопатинский на улице Комсомольской и в селе Ашитково на улице Юбилейной.

В микрорайоне Новлянский завершается строительство сезонного катка. На территории также появится зона отдыха с 20 скамейками и теплый туалет. Строители завершают возведение многофункционального павильона, в котором разместят прокат коньков, зону для переобувания, камеры хранения, стойку для зарядки телефонов.