Более 100 преступлений раскрыли в Мытищах благодаря уличным видеокамерам в 2024 году

На оперативном совещании в администрации городского округа Мытищи обсудили работу камер системы «Безопасный регион». В муниципалитете уже установили 7774 видеокамер, благодаря им с начала года здесь раскрыли 112 преступлений.

По словам заместителя главы городского округа Мытищи Геннадия Федичева, Мытищи занимают лидирующие позиции по количеству камер системы «Безопасный регион». Всего в округе уже разместили 7774 видеокамер, из них на социально-значимых объектах расположили 4102.

В 2024 году установили еще 467 камер. По программе благоустройства территорий поставили 65 видеокамер в детских игровых зона и в парках. В том числе 47 на контейнерных площадках.

«В рамках проведения работ по благоустройству парковых зон, скверов и бульваров проведены мероприятия по модернизации действующих линий систем видеонаблюдения, а также в труднодоступных парковых и лесных зонах, где ранее отсутствовало видеонаблюдение из-за сложности проведения монтажных работ», — сказал Геннадий Федичев.

Напомним, что видеокамеры устанавливают для обеспечения безопасности жителей. Сейчас 95% камер работают без перебоев, а 564 — в неисправном состоянии. Глава Мытищ Юлия Купецкая поручила профильным специалистам ликвидировать неисправности до конца недели.

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