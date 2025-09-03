Более 100 пешеходных переходов возле школ обновили в Люберцах

Подготовку дорожной сети к началу нового учебного года завершили в городском округе. В нормативное состояние привели 107 пешеходных переходов рядом с образовательными учреждениями.

Специалисты дорожных служб также обновили разметку рядом со школами, детскими садами, гимназиями и лицеями, установили шесть новых светофоров типа Т-7 и более 50 искусственных дорожных неровностей, заменили более 1400 дорожных знаков. На десяти переходах восстановили перильные ограждения.

Кроме того, заместитель главы городского округа Александр Сорокин сообщил, что на дорогах появилось 40 макетов с изображением детей-пешеходов. Эти конструкции напоминают водителям, что необходимость сбавить скорость при приближении к пешеходному переходу и пропустить людей. А пешеходов макеты призывают соблюдать правила перехода проезжей части и использовать световозвращающие элементы.