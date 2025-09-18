Более 100 первоклассников из Наро-Фоминска посвятили в «Орлята России»

В Центральном дворце культуры «Звезда» Наро-Фоминского городского округа прошла торжественная церемония посвящения первоклассников в «Орлята России». В общественное движение вступили 102 ученика школы № 3 имени Героя Советского Союза Дмитрия Погодина.

Мероприятие объединило детей, их родителей, педагогов, представителей администрации Наро-Фоминского городского округа и депутатов. Старшие товарищи из «Движения первых» повязали ребятам галстуки. Первоклассники произносили общую Клятву Орленка, в которой они обещали быть достойными гражданами своей страны, дорожить дружбой, уважать традиции и стремиться к знаниям. Впереди ребят ожидает участие в социально значимых проектах, творческих конкурсах и мероприятиях.

На сцене прозвучали патриотические песни, юные артисты представили свои творческие номера. Помимо этого, собравшиеся поучаствовали во флешмобе. В конце мероприятия в зале запустили конфетти в цветах российского триколора.