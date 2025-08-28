Более 100 отличников учебы наградили в Жуковском

Бал медалистов прошел во Дворце культуры в Жуковском. На нем отметили выдающихся выпускников округа.

В этом году в городском округе 115 ребят закончили школу круглыми или почти круглыми отличниками. Для них провели торжественную церемония награждения.

«Наш город — это город высокого полета. Я считаю, что вы достигнете еще больших высот в жизни. И конечно же, родной Жуковский ждет вас с победами. Я думаю, что мы совместно будем работать на процветание нашего округа», — сказал глава городского округа Жуковский Андроник Пак.

72 медалиста получили награды первой степени и 43 выпускника — второй. Вместе с медалями глава округа вручил ребятам памятные книги, девушкам — букеты роз.

В финале вечера участники торжества сделали общее фото на память. Также для них организовали праздничный концерт с творческими номерами.