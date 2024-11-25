Более 100 свечей для бойцов СВО сделали ученики школы № 8 в Чехове

С приближением зимы бойцам на передовой требуется дополнительное тепло. Школьники Чехова продолжают помогать защитникам, изготовив более 100 блиндажных свечей.

Ученики школы № 8 имени Героя Советского Союза Маркова, совместно с родителями, изготовили 180 свечей для военнослужащих. В период осенних каникул к делу присоединились ребята из третьего класса, которые под руководством преподавателя Ирины Рыжковой осваивали процесс создания фитилей для свечей. Эти свечи служат источником тепла для солдат и помогают им готовить пищу в полевых условиях.

Дети украшали свечи рисунками, чтобы послания из Чехова согревали сердца бойцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».

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