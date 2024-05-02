Более 100 общественных мест привели в порядок в Химках в апреле | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 16:24 Более 100 общественных мест привели в порядок в Химках в апреле Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360 в

Масштабную уборку в рамках месяца чистоты и порядка провели в Химках. Коммунальщики за это время отремонтировали фасады многоквартирных домов, навели порядок во дворах, на тротуарах и вдоль дорог.

Всего убрали от мусора 130 общественных пространств, помыли свыше 80 памятников, подготовили все городские фонтаны к запуску, покрасили игровые комплексы. Все эти работы проводились ежедневно весь апрель.

Реклама

«Основные работы по благоустройству завершены. Мы не останавливаемся, впереди подготовка к летнему сезону: обустройство клумб, цветников и газонов. Конечно, сезонный покос травы. Также готовимся к работам по комплексной модернизации дворов, ремонту дорог и подъездов», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Особенно тщательно убирали проезжую часть. Отмыли остановочные павильоны, шумозащитные экраны, дорожные знаки, проверили работу светофоров. Дороги также помыли с использованием специального средства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».