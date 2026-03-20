Более 100 новых ИИ-проектов реализуют в социальной сфере Подмосковья в 2026 году

Расширенное заседание Комитета по социальной политике и здравоохранению прошло в Мособлдуме. На нем обсудили цифровую трансформацию и внедрение ИИ. В мероприятии участвовали депрутаты и представители профильных министерств.

Цифровая трансформация социальной сферы — один из основных приоритетов, закрепленных президентом в указе о национальных целях развития. Подмосковье — один из лидеров в России по уровню внедрения технологий.

«Благодаря применению современных цифровых технологий, искусственного интеллекта удалось повысить качество и результативность работы, улучшить контроль рисков и принимать более обоснованные решения, опираясь на обратную связь от жителей региона», — рассказал председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

В 2025 году в социальной сфере реализовали 22 проекта, включая трансформацию социальной службы, внедрение автоматических решений и муниципальных услуг. В этом году в планах запустить еще 12 проектов.

«Особое внимание будет уделено автоматическим решениям, муниципальным услугам и аварийному жилью. Так, например, касаемо выплат, система будет принимать 424 тысячи решений, и срок принятия сократится с семи до одного дня. А что касается аварийного жилья, то здесь стоит отметить прозрачность процессов, оперативную отчетность. К тому же сократятся трудозатраты и оптимизируются расходы», — заявил Андрей Голубев.

Цифровое развитие также продолжается в здравоохранении. Основные проекты направлены на повышение качества и скорости обслуживания жителей.

По словам Голубева, в приоритете централизация лабораторной службы, цифровизация оборудования и развитие мобильного приложения «Добродел Здоровье».