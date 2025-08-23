Более 100 незаконных торговых объектов снесли в Подольске с начала года

На очередном аппаратном совещании в городском округе Подольск доложили о демонтаже несанкционированных торговых объектов и ходе работ по благоустройству территории. Глава округа Григорий Артамонов открыл встречу с приглашением жителей и гостей Подольска посетить традиционный фестиваль «Славянское подворье», который состоится 30 августа.

По словам начальника управления потребительского рынка Александра Акопова, за восемь месяцев с территории округа демонтировали более ста палаток. Причины — несоответствие типу и облику НТО, отклонение от утвержденного дизайн‑проекта, незаконные подключения к сетям, сброс отходов, а также нарушения договорных и налоговых обязательств при реализации алкогольной продукции. Отдельно отмечались случаи несоответствия специализации торговых точек — например, когда вместо печатной продукции продавали готовую еду.

Помимо демонтажа, муниципальные службы приводят в порядок прилегающие территории после сноса НТО.

Председатель комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Александр Белый доложил о масштабных работах по обустройству набережной реки Пахра вдоль Парадного проезда. На площади около 18 гектаров выполнены работы по устройству тренажёрной и воркаут‑площадок, универсальной спортивной, детской и скейт‑площадок, сооружены пирсы, обустроены площадка для выгула собак, дорожная и тропиночная сеть, парковочные пространства.