Более 100 незаконно установленных торговых палаток демонтировали в Подольске

Снос несанкционированных объектов торговли продолжают в Подольске. В этом году планируют ликвидировать более 160 палаток.

Работу ведут по распоряжению главы городского округа Подольск Григория Артамонова. Обращения по этому поводу отправляют и жители муниципалитета.

«Мы систематически проводим мониторинг объектов в Подольске. Большое внимание уделяем объектам нестационарным, которые находятся на муниципальной земле. Выявлено огромное количество как в части нарушения правил благоустройства, так и несоблюдения миграционного законодательства», — прокомментировал начальник управления потребительского рынка и сферы услуг администрации городского округа Подольск Александр Акопов.

К примеру, на Рабочей улице сейчас разбирают сразу две торговые точки. Ранее подобные павильоны демонтировали на улицах Свердлова и Комсомольской.

Всего специалисты ликвидировали около 100 таких объектов. До конца года планируют демонтаж еще 60-70.

Отметим, что после сноса павильонов и палаток, территорию приводят в порядок.