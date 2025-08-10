Более 100 незаконно установленных торговых палаток демонтировали в Подольске
Снос несанкционированных объектов торговли продолжают в Подольске. В этом году планируют ликвидировать более 160 палаток.
Работу ведут по распоряжению главы городского округа Подольск Григория Артамонова. Обращения по этому поводу отправляют и жители муниципалитета.
«Мы систематически проводим мониторинг объектов в Подольске. Большое внимание уделяем объектам нестационарным, которые находятся на муниципальной земле. Выявлено огромное количество как в части нарушения правил благоустройства, так и несоблюдения миграционного законодательства», — прокомментировал начальник управления потребительского рынка и сферы услуг администрации городского округа Подольск Александр Акопов.
К примеру, на Рабочей улице сейчас разбирают сразу две торговые точки. Ранее подобные павильоны демонтировали на улицах Свердлова и Комсомольской.
Всего специалисты ликвидировали около 100 таких объектов. До конца года планируют демонтаж еще 60-70.
Отметим, что после сноса павильонов и палаток, территорию приводят в порядок.