Более 100 нестационарных торговых объектов снесли в Люберцах с начала года

Масштабная трансформация сферы торговли продолжается в муниципалитете. Всего с начала текущего года в Люберцах демонтировали 115 несанкционированных торговых точек.

Причиной демонтажа стали нарушения, выявленные специалистами Управления потребительского рынка, услуг и рекламы в ходе регулярных проверок. Владельцам были направлены предписания, однако они не устранили недостатки в установленный законом срок.

Глава городского округа Владимир Волков рассказал, что всего до конца года планируется снести 170 НТО. На минувшей неделе еще восемь объектов торговли демонтировали в деревне Островцы.

«Приводим к соответствию внешний облик стационарных торговых объектов. В 2025 году обновлены фасады 30 объектов торговли», — сообщил руководитель муниципалитета.

Напомним, ранее нестационарные торговые объекты снесли в Люберцах на Егорьевском шоссе, улицах Красная и Митрофанова, а также в поселках Красково, Октябрьский и Мирный. Работа ведется по указанию губернатора Московской области Андрея Воробьева