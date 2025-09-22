Более 100 нарушений выявили на площадках с морскими контейнерами в Подмосковье

Более 100 нарушений правил использования площадок с грузовыми контейнерами выявили в Подмосковье с июля. Владельцы 55 из них уже исправили замечания.

Новые правила работы площадок с морскими контейнерами ввели в Подмосковье в июле. Теперь они должны соответствовать установленному стандарту и целевому использованию земли. За соблюдением этих требований следят инспекторы. Они уже выявили 118 нарушений.

«Рейды по несанкционированным площадкам с контейнерами морского типа в Подмосковье проводятся уже почти три месяца. Всего выявлено 302 земельных участка с контейнерными площадками, из них: 118 используются с нарушением земельного законодательства, вид разрешенного использования не соответствует фактической деятельности», — сказал глава Минимущества Подмосковья Тихон Фирсов.

После выявления нарушения предпринимателю дают 30 дней для его устранения. В результате режим работы уже наладили на 55 участках. С 40 из них полностью вывезли контейнеры, еще на 15 привели в соответствие ВРИ.

Так, в Люберцах устранили 14 нарушений, в Ленинском округе — пять, в Дмитрове, Домодедове, Котельниках и Красногорске — по четыре.

Помимо соблюдения земельного законодательства такие территории также должны соответствовать стандарту.