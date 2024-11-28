Глава Дмитрова побывал на производстве чая и кофе в Яхроме

Предприятие работает в Яхроме уже почти 20 лет и производит более 100 наименований кофейной и чайной продукции. Использование современных технологий обеспечивает высокую автоматизацию и безопасность труда работников. Главным критерием деятельности компания считает высокие стандарты качества.

Иван Курданин осведомился, не повлияет ли автоматизация производства на сокращение занятости горожан. Александр Цитович заверил главу округа, что освобождающиеся сотрудники переходят на другие должности в компании, которая при необходимости обеспечивает их обучение. Сейчас на заводе работают 500 человек, в том числе 400 жителей муниципалитета.

Предприятие планирует расширить производство и увеличить мощности. Иван Курданин заявил, что администрация округа готова оказать компании поддержку в рамках областных программ.

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