Более 100 многоквартирных домов утеплили к зиме в Королеве

Подготовка к холодам активно продолжается в городском округе. Управляющие компании провели с начала текущего года работы по восстановлению межпанельных швов и стыков стеновых панелей более чем на 100 многоквартирных домах в Королеве.

Работы были выполнены в домах на проспекте Космонавтов (№ 22/10, 28, 20/35, 14 и 19), улицах Военных Строителей (№ 2 и 14), Трофимова (№ 10), Коммунальной (№ 30 и 32), Горького, Комсомольской и других. Общая протяженность обновленных швов составила свыше 20 тысяч погонных метров.

В процессе восстановления специалисты использовали современные материалы, обеспечивающие долговечность и надежную защиту межпанельных швов от негативного воздействия внешней среды. Это значительно продлит срок службы зданий и повысит их энергоэффективность, а также помешает сырости и плесени проникать в квартиры.

Напомним, что заявки в случае возникновения проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства следует подавать в Единую диспетчерскую службу по телефону 8-499-929-99-99.