Более 100 многоквартирных домов отремонтируют в Мытищах к 2028 году

В рамках региональной программы в городском округе Мытищи к концу 2025 года планируется завершить ремонтные работы в 154 многоквартирных домах. Кроме того, сформирован перечень адресов для программы краткосрочного капитального ремонта на период 2026–2028 годов, включающий 115 домов.

Узнать, включен ли дом в программу, а также получить информацию о сроках и видах запланированных работ можно на сайте Фонда капитального ремонта Московской области.

Отметим, если дома нет в списке, собственники помещений вправе обратиться в администрацию городского округа с заявлением, протоколом общего собрания собственников помещений, в котором утвержден вопрос переноса срока капитального ремонта на более ранний период и заключением специализированной организации о состоянии общего имущества многоквартирного дома.

Документы будут перенаправлены администрацией на комиссию в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.