Более 100 многодетных семей из Жуковского получили земельные участки в 2025 году

Областную программу по предоставлению земельных участков многодетным семьям продолжают реализовывать в Жуковском. В этом году еще 140 семей воспользовались этой мерой поддержки.

Также 30 семей получили единовременную денежную выплату.

«На 1 октября 2025 года в очереди на получение земельного участка стоит 51 многодетная семья из городского округа», — сказал глава городского округа Жуковский Андроник Пак.

Программа действует в Московской области с 2011 года. В Жуковском земельные участки начали выдавать в 2016 году.

С начала действия программы в очередь на получение участков встали 787 семей из Жуковского, из них получили участки — 642 семьи, а получить выплату предпочли 53 семьи

Ранее мы рассказывали о том, что сбор гуманитарной помощи для участников СВО начался в Жуковском.