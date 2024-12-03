Более 100 мероприятий проведут зимой в Котельниках

Сезон проекта «Зима в Подмосковье» открыли в Котельниках. В его рамках в муниципалитете проведут более 100 различных мероприятий.

Открытие провели в Кузьминском лесопарке, на площадях перед Домами культуры «Белая Дача» и «Силикат». В торжественной обстановке зажгли новогодние огни на елках.

Жители поучаствовали в танцевальных интерактивах и исполнили песни. Для них также подготовили творческие представления.

Каждый желающий мог отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг. Почта волшебника есть на фасаде Дома культуры «Белая дача» и в фойе Дома культуры «Силикат», а также около пункта проката в Кузьминском лесопарке.

Отметим, что проект «Зима в Подмосковье» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В Котельниках проведут свыше 100 спортивных и развлекательных мероприятий.

Кроме того, жителям покажут новогодние спектакли для детей. Их можно будет увидеть в Домах культуры «Белая Дача» и «Силикат», а также в клубе «Надежда».

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