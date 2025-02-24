Более 100 мероприятий проведут в Ленинском округе на Масленичной неделе

Масленичные гуляния начнутся в Ленинском городском округе уже сегодня, 24 февраля. Для жителей подготовили около полусотни различных тематических событий.

Мероприятия проведут в местных библиотеках, клубах, досуговых центрах, а также в парках. К примеру, сегодня праздничную программу откроют игровые программы в жилых комплексах «Видный город» и «Бутово Парк 2».

«Праздники в фольклорном стиле пройдут в Центральной библиотеке и Детской школе искусств в Видном. Предусмотрены мероприятия для школьников — мастер-классы, конкурсы, знакомство со славянской мифологией. Специальные программы подготовили и для людей серебряного возраста. Их ждут в поселках Володарского, Измайлово, селе Молоково», — отметила заместитель начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского округа Лариса Лазарева.

Главные события состоятся 2 марта. События проведут на 20 площадках муниципалитета. Сжигание чучела проведут на четырех из них.

К примеру, возле кинотеатра «Искра» мероприятия начнутся около 11 часов дня. Для гостей события подготовили народные забавы, концерт, интерактивные площадки и ярмарки с блинами.