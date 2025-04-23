Более 100 мероприятий к 80-й годовщине Победы проведут в Серпухове

На еженедельном совещании в формате видеоконференции под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева обсудили подготовку к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Серпухове. Особое внимание уделено организации памятных мероприятий, благоустройству территорий и обеспечению безопасности.

В рамках подготовки запланировано более 100 мероприятий, включая субботники, акции и праздничные события. Уже 26 апреля в 10:00 жители округа смогут принять участие в уборке Городского бора и парка имени Олега Степанова. А 7 мая в парке «Жемчужина» стартует акция «Сад Победы», в ходе которой будут высажены деревья.

В округе находится 56 памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны. На 22 из них ведутся ремонтные работы, остальные находятся в нормативном состоянии. Особое внимание уделено мемориалу «Рубеж обороны» в Протвине, где будет проведена капитальная покраска.

Для обеспечения безопасности на праздничных мероприятиях назначены ответственные лица, проводятся инструктажи и проверка территорий. Также будет ограничена продажа алкоголя в местах проведения мероприятий.

Кроме того, на совещании обсудили планы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в округе. Среди ключевых проектов — строительство станции обезжелезивания на ВЗУ № 10, замена водоводов и реконструкция очистных сооружений в нескольких населенных пунктах.

«Вместе работаем над комфортом и безопасностью в городском округе», — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Предстоящие мероприятия призваны не только сохранить память о героическом прошлом, но и создать комфортные условия для жителей округа.